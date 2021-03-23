Фонтан в несколько этажей, кипяток в окна и пробитые крыши авто: горожан ошарашил прорыв в центре Петербурга

В Петербурге эффектно прорвало трубу прямо в центре города. Кипяток, словно в кино, бил в высоту на несколько этажей, прямо в окна, и даже успел повредить автомобили, которые были припаркованы на Исполкомской улице.

Эпичная коммунальная авария произошла в Петербурге на Исполкомской улице утром во вторник, 23 марта. Из-под земли там вырвался фонтан кипятка высотой в несколько этажей.

Выяснилось, что трубу прорвало у дома 17 на Исполкомской улице, но струи горячей воды забили прямо в окна соседнего дома, полило и припаркованные машины. По предварительным данным, среди людей пострадавших нет.

«Нам в окна струячит кипяток!», — написала ошарашенная петербурженка в Instagram. Позже выяснилось, что из-за прорыва была повреждена ее машина – автомобилю просто пробило крышу.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что ситуация находится под контролем, а все меры безопасности соблюдаются. Устранить масштабную аварию обещают к завтрашнему утру, при этом отключать отопление и горячую воду в близлежащих зданиях не планируют.

Прорыв трубы также временно изменил маршрут автобуса №46 и трамвая №24.

Теперь петербуржцы задаются вопросом, что же их ждет во время гидравлических испытаний.