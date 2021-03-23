Россельхознадзор проверил 550 тысяч клещей в Пулково

Россельхознадзор проверил 550 тысяч клещей в Пулково
В Пулково провели ветеринарный контроль клещей. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 550 тысяч клещей-энтомофагов в грузовом терминале городского аэропорта Пулково.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, сотрудники Россельхознадзора проверяли хищных насекомых вида Neoseiulus cucumeris, которые были отправлены подмосковной компанией, занимающейся животноводством и изготовлением агрохимической продукции. Клещей заказало частное лицо из Петербурга.

Инспекторы в ходе ветеринарного контроля не выявили нарушений и допустили насекомых к дальнейшему следованию.

Такие клещи-энтомофаги используются для борьбы с различными видами трипсов и других вредителей. Их длина составляет всего 0,5 – 1 мм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала года Россельхознадзор Петербурга и Ленобласти разрешил экспорт 30 тысяч тонн мяса.

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