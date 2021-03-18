С начала года Россельхознадзор Петербурга и Ленобласти разрешил экспорт 30 тысяч тонн мяса

С начала 2021 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выдали ветеринарные сертификаты на экспорт 30 тысяч тонн мяса.

Мясная продукция, прошедшая проверку специалистов Управления, была произведена предприятиями Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей (6,7 тысяч тонн), а также Белгородской, Курской, Тамбовской, Брянской областей, Республики Мордовия и других субъектов Российской Федерации.

Основная часть продукции (19 тысяч тонн) отправилась во Вьетнам, еще 5,5 тысяч тонн — в Китай, 4,2 тысячи тонн — в Гонконг, 294 тонны — в Гану, 207 тонн – в Того, 134 тонны – в Сербию, 131 тонна – в Демократическую Республику Конго, 129 тонн – в Бенин, 120 тонн – в Финляндию, 120 тонн – в Анголу, 83 тонны – в Лаосскую Народно-Демократическую Республику и, наконец, 47 тонн — в Камбоджу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор вернул в Аргентину 26 тонн замороженной рыбы.