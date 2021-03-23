С 1 апреля в России перестанут действовать ряд «пандемийных» льгот

В ближайшее время некоторые меры поддержки от государства будут не актуальны.

В России отменят ряд льгот, которые ввели в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 23 марта, пишет «Парламентская газета».

После 1 апреля граждане не смогут подать заявление на получение новогодних выплат в размере пяти тысяч рублей. Их выдавали на каждого ребенка в возрасте до восьми лет.

Россияне старше 65 лет не смогут больше оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. С 31 марта рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, заболевших коронавирусом и тех, кто потерял часть доходов из-за пандемии. Также принудительно не смогут выселять клиентов-должников.

Также с 1 апреля прекращает свое действие постановление правительства о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин поручил до 15 апреля подготовить предложения по льготной ипотеке.