Мишустин поручил до 15 апреля подготовить предложения по льготной ипотеке

Михаил Мишустин поставил перед ведомствами задачу по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин поставил перед ведомствами задачу по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и Центробанку разработать предложения дальнейшей реализации программы льготной ипотеки.

Согласно поручению чиновника, к 15 апреля ответственные за исполнение должны будут предоставить информацию о том, в каких регионах можно продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Напомним, программу льготной ипотеки под указанный процент запустили в апреле прошлого года. Она направлена на поддержку граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Также инициатива позволила поддержать строительную индустрию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предложили расширить программу льготной ипотеки на строительство частных домов. С инициативой выступило министерство финансов.