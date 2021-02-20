Льготную ипотеку разрешат оформлять на строительство частного дома

В России предложили расширить программу льготной ипотеки на строительство частных домов. С инициативой выступило министерство финансов.

Как сообщает пресс-служба Минфина, изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Россияне смогут получать кредиты под приобретение земельного участка для строительства дома или работы на уже имеющемся участке.

«Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», – говорится в сообщении.

По словам заместителя ведомства Алексея Моисеева, расширение программы позволит большинству семей улучшить жилищные условия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России цены на еду взлетели до рекордных показателей. Больше всего подорожал сахар. Продукт стал дороже на 64%. На втором месте подсолнечное масло, которое за год прибавило в цене на 26,2%.