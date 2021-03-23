В Волховском и Лодейнопольском районах будут подрывать лед на реках

Работы пройдут в ближайшие дни, местных жителей просят не переживать из-за шума.
В Ленинградской области с 25 марта по 1 апреля пройдут взрывные мероприятия. Хлопки и звуки сирен могут услышать жители Волховского и Лодейнопольского районов. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.
Работы начнутся в устье реки Сясь. Взрывать лед будут, чтобы избежать заторов на реках и не допустить подтоплений населенных пунктов. Известно, что всего предстоит избавиться от трех тысяч «кубов» льда.
«В группировку сил, которой предстоит обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, привлечено более 7,5 тысяч специалистов и 2,6 тысячи единиц специальной техники, включая плавсредства и авиацию»,
— сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что снежная копия Казанского собора появилась в центре Петербурга.