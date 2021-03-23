В Волховском и Лодейнопольском районах будут подрывать лед на реках

В Волховском и Лодейнопольском районах будут подрывать лед на реках
Штраф за выход на лед составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Работы пройдут в ближайшие дни, местных жителей просят не переживать из-за шума.

В Ленинградской области с 25 марта по 1 апреля пройдут взрывные мероприятия. Хлопки и звуки сирен могут услышать жители Волховского и Лодейнопольского районов. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.

Работы начнутся в устье реки Сясь. Взрывать лед будут, чтобы избежать заторов на реках и не допустить подтоплений населенных пунктов. Известно, что всего предстоит избавиться от трех тысяч «кубов» льда.

«В группировку сил, которой предстоит обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, привлечено более 7,5 тысяч специалистов и 2,6 тысячи единиц специальной техники, включая плавсредства и авиацию»,

— сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что снежная копия Казанского собора появилась в центре Петербурга.

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