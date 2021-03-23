Голикова объяснила, почему в России не вводили второй локдаун

Многие страны Европы вводили локдаун, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, почему власти России не стали вводить второй локдаун в связи с пандемией коронавируса. Она высказалась на YouTube-канале «Антонимы».

Она убеждена, что жесткие ограничения нанесли бы огромный урон экономике и населению. Голикова знает, как россиянам было непросто, когда приходилось сидеть дома и не было возможности жить привычной жизнью.

Вместо того, чтобы закрывать граждан по домам, власти ввели ограничения. Также россиянам нужно соблюдать все меры предосторожности – в таком случае удастся избежать европейского сценария.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург заверил, что повторная вакцинация «Спутником V» возможна. Эксперт отметил, что в таком случае будет даже больше пользы.