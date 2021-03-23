Гинцбург заверил, что повторная вакцинация «Спутником V» возможна

Гинцбург заверил, что повторная вакцинация &#171;Спутником V&#187; возможна
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Эксперт отметил, что в таком случае будет даже больше пользы.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург опроверг информацию о невозможности ревакцинации «Спутником V». Об этом сегодня, 23 марта, пишет РИА Новости.

Он отметил, что повторная вакцинация препаратом не только возможна, но и может оказаться более эффективной, чем первичная. Гинцбург, говоря об этом, сослался на «данные целого ряда научных исследований».

Напоминаем, что до этого один из экспертов предположил, что ревакцинация «Спутником V» невозможна и посоветовала для повторной прививки использовать «ЭпиВакКорону» и «КовиВак».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бесплатные лекарства от COVID-19 получили более 132 тысяч петербуржцев. За последние два месяца доля амбулаторных пациентов, получающих бесплатные лекарства, достигла 96,3%.

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