Три члена экипажа погибли в результате инцидента с ТУ-22М3 под Калугой

Погибли три члена экипажа и еще один пострадал. Фото: pixabay

Погибли три члена экипажа и еще один пострадал. Фото: pixabay

В Калужской области трое погибли в результате происшествия с бомбардировщиком ТУ-22М3 на аэродроме. Военный самолет совершил аварийную посадку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, все случилось из-за нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете ТУ-22М3. Парашюты раскрылись на недостаточной высоте, в результате чего три члена экипажа получили смертельные травмы.

По данным ведомства, среди погибших, на месте инструктора, был командир полка. Еще одного члена экипажа госпитализировали. Он выжил благодаря тому, что успел пристегнуть ремень безопасности во время катапультирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погибшая в Хибинах девочка была жива ждала спасателей 12 часов. «Но чуть-чуть не хватило сил», — заявила петербурженка, добавив, что утром ей сообщили о смерти.