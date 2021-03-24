Погибшая в Хибинах девочка была жива ждала спасателей 12 часов

Мать юной петербурженки, которая погибла в Хибинах Мурманской области, заявила, что девочка была найдена на глубине полтора метра. Она 12 часов ждала прибытия спасателей, после чего умерла.

Женщина написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что на протяжении 12 часов сердце ее дочери билось, она боролась за жизнь в ожидании эвакуации. «Но чуть-чуть не хватило сил», — заявила петербурженка, добавив, что утром ей сообщили о смерти.

Она подчеркнула, что не будет давать каких-либо комментариев или интервью СМИ и попросила журналистов ее не беспокоить.

Сход «снежного козырька» случился в районе поселка Имандра в понедельник вечером, 22 марта. Лавина накрыла туристическую группу из Петербурга, в результате чего погибла шестиклассница из Приморского района. В комитете по образованию утверждают, что инструкторы и подростки, которые были в Хибинах, были застрахован и прошли инструктажи по технике безопасности, сам поход был зарегистрирован в МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетней в Хибинах.