Петербургские депутаты поддержали законопроект, продлевающий молодость горожанам

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга на заседании 24 марта приняли в первом чтении законопроект, продлевающий молодость жителям города.

Согласно проекту закона, молодежью теперь будут считаться петербуржцы в возрасте от 14 до 35 лет. Сейчас под молодой возраст подходят только горожане младше 30 лет.

На заседании несколько оппозиционных депутатов раскритиковали идею о продлении молодости. По словам Максима Резника, нынешняя власть ничего не может предложить молодежи. Он считает, что власти не понимают молодых и боятся их.

Лидер фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева убеждена, что в повторении федеральных норм в региональном документе нет смысла. Александр Рассудов из КПРФ заявил, что молодежь сейчас волнует социальная несправедливость, а не возраст.

Спикер парламента Вячеслав Макаров в свою очередь считает, что страна нуждается в системе, которая подготовила бы новых лидеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мариинском дворце началось заседание ЗакСа – перед депутатами отчитается омбудсмен Шишлов.