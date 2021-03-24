Ученые пробурили дно Тихого океана и нашли новый тип базальта

На Земле еще предстоит сделать много удивительных открытий. Фото: pixabay

На Земле еще предстоит сделать много удивительных открытий. Фото: pixabay

Ученые-международники обнаружили новую разновидность базальта под Тихим океаном, горная порода произошла в результате извержения крупных вулканов. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Соавтор работы рассказал, что извлеченные породы сильно отличаются от подобных пород этого типа, уже известных ученым.

Новый вид базальта отличается как химическим, так и минеральным составом от других видов.

Для поиска новой породы в глубину бассейна Амами Санкаку, который находится недалеко от японского вулкана Фудзи, на шесть километров погрузили буровое оборудование.

Затем ученые пробурили дно океана на 1,5 километра и извлекли образцы новой открытой ими горной породы.

Неизвестная разновидность базальта была впервые найдена в области особенного пояса, где зафиксирована повышенная вулканическая и сейсмическая активность.

Исследователи полагают, что период начала формирования этого пояса приходится на период еще 50 млн лет назад.

А также было выяснено, что новый вид базальта сформировался в результате извержений, которые происходили на протяжении 1–2 млн лет.

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