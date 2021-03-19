Ученые объяснили загадку исчезновения воды с Марса

Вода не исчезла с Марса окончательно. Большая ее часть могла сохраниться в твердых породах планеты.

Такое мнение ученые высказали в статье, опубликованной в журнале Science. Специалисты проанализировали данные с марсоходов и космических аппаратов. Эта информация позволила составить модель Красной планеты.

В результате исследователи смогли выяснить, сколько жидкости было на ней на начальном этапе ее существования и посчитать, сколько было потеряно со временем. Сделали это, в том числе проанализировав уровень водорода в атмосфере Марса и горных породах.

Так, ученые пришли к выводу о том, что в период с 4,1 до 3,7 миллиарда лет назад объем воды на Марсе мог уменьшиться на 40-95%. При этом значительная часть жидкости, от 30 до 90% была поглощена минералами при процессе гидратации. Марс стал той сухой планетой, которую мы знаем сегодня.

Пока неясно, насколько просто будет извлекать жидкость из твердых пород планеты.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как человечество изучало Марс.