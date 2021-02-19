От космического «малыша» до «глазастого» Perseverance: как и чем изучали Марс

Человек заметил Марс еще до изобретения телескопа – как мы сегодня, древние люди, могли наблюдать за планетой невооруженным глазом. Прошли столетия, Красная планета успела стать для одних людей – родиной пришельцев, а для других – мечтой и будущим местом для жизни. Накануне, 18 февраля, успешную посадку на Марсе совершил американский планетоход Perseverance, ученые рассчитывают, что он поможет найти ответ на главный вопрос о ближайшей к Земле планете.

Perseverance уже передал на Землю первый черно-белый снимок с поверхности Марса. Планетоход, который начал свою миссию в июле прошлого года, должен собрать образцы грунта и вернуться через десять лет домой. Ученые возлагают на миссию большие надежды — планетоход должен найти ответ на главный вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

Аппарат оказался «глазастым» — на Марс он будет смотреть в 23 камеры с разным смещением и фокусным расстоянием. Его оптическая система гораздо мощнее, чем у предыдущего марсохода.

Perseverance не единственный космический аппарат, который смог побывать на Красной планете. Активное ее изучение началось в 1960-е годы в разгар космической гонки между СССР и США. Тогда союз успел отправить сразу девять зондов в направлении Марса, но ни один из них не смог достичь цели.

В 1971-м году Советский Союз с разницей в девять дней запустил идентичные станции «Марс-2» и «Марс-3», которые несли на борту космических «малышей» — мини-марсоходы. Первая станция разбилась при посадке, а вторая не выдержала пылевой бури.

Первую успешную попытку США смогли осуществить только в 1997-м году. На Марс спустили Sojourner («Пришелец» или «Странник»). За три месяца работы он успел передать 550 фотографий и проанализировать 15 химических проб с поверхности.

В 2004-м году Штаты доставили на планету марсоходы-«близнецы» Spirit и Opportunity. Первый работал более шести лет, а второй – 15. На Землю они передали сотни тысяч снимков марсианской поверхности.

В 2012-м году настало время марсохода Curiosity. Он до сих пор работает на планете. Его цель – поиск признаков существования жизни. Этот шестиколесный аппарат уникален – он может разворачиваться на месте на 360 градусов и использовать в качестве энергетической установки радиоизотопный термоэлектрический генератор. Солнечные батареи, которые использовались ранее, не выдерживали пылевых бурь.

Теперь ответ – за Китаем и Россией. Свой марсоход Пекин намерен доставить на планету в мае этого года. В следующем году запланирован запуск российско-европейской миссии ExoMars-2022. Он доставит марсоход Rosalind Franklin.