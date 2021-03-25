С помощью ультрозвука американские ученые впервые считали мозговую активность

Американские ученые создали новый метод для исследования мозговой активности, который обеспечивает наименьшее вмешательство в организм. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Отмечается то, что все инструменты для измерения активности мозговых структур имеют свои недостатки.

Имплантированные электроды очень точно измеряют активность на уровне отдельных нейронов, но при этом они требуют имплантации в мозг.

Не инвазивные методы показывают весь мозг, но требуют большого оборудования.

Электроэнцефалография не требует хирургического вмешательства, но измеряет активность при низком разрешении.

Отмечается, что ультразвук работает на основе импульсов высокочастотного звука. Все измерения фиксируются на основе звуковых колебаний.

Такой метод обычно используют, чтобы получить изображение плода в утробе матери.

В тот момент, когда ученым удалось выявить данную особенность, они зафиксировали минимальные изменения мозгового кровотока.

После полного изучения алгоритма, эксперты применили его на приматах. В результате метод за несколько секунд показывал, что именно будет делать примат.

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