С 27 марта в Петербурге на 1,5 года ограничат движение по Приморскому шоссе

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По информации Государственной административно-технической инспекции, в Петербурге с 27 и 29 марта закроют на ремонт несколько дорожных участков.

В первую очередь, с 27 марта 2021 года по 8 сентября 2023 года ограничат движение транспорта по Приморскому шоссе на участке от 1-го Лахтинского моста до дома №89 литера А по Школьной улице в связи с продолжением реконструкции дороги.

Также с 27 марта по 29 мая будет частично закрыт проезд по Школьной улице от улицы Савушкина до Туристской, а с 28 марта по 29 мая ограничат движение на Савушкина от Приморского шоссе до Школьной улицы. Работы проводятся по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Кроме того, с 29 марта по 3 апреля из-за прокладки газопровода ООо «ПетербургГаз» будет затруднено движение транспорта по проспекту Энергетиков от Партизанской до Якорной улиц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Песочном отремонтируют дорогу к онкоцентрам.