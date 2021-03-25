В Песочном отремонтируют дорогу к онкоцентрам

Дорогу приведут в порядок уже летом 2021 года.

В Смольном рассказали о намерении отремонтировать Ленинградскую улицу в поселке Песочный. Она ведет сразу к двум важнейшим медицинским организациям и должна стать удобнее и безопаснее. Об этом 25 марта сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Известно, что дорогу приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Речь идет об участке от Лесной и Речной улиц до границы с поселком Песочный протяженностью 2,60 километров. На работы выделят более 80 тысяч рублей. Ожидается, что работы закончат летом 2021 года.

Напоминаем, что в текущем году в рамках проекта хотят отремонтировать 25 объектов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2021 году на ремонт дорог в Петербурге направят 7,1 млрд рублей.