В 2021 году на ремонт дорог в Петербурге направят 7,1 млрд рублей

В течение 2021 года в Северной столицы планируют отремонтировать почти 100 километров дорожного покрытия. На эти цели выделят 7,1 миллиард рублей.

Капитальный ремонт запланирован по 10 адресам, при этом большую часть работ должны завершить не позже 1 сентября. Примечательно, что в 2021 году Петербург и Ленобласть стали частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря чему оба региона смогут рассчитывать на федеральную поддержку в вопросах ремонта.

Так, Северная столица получит субсидию в размере 1 млрд рублей, а Ленобласть — 500 млн рублей. На эти средства приведут в порядок магистрали на границах двух субъектов, поскольку поддержка федерального бюджета направлена на агломерацию регионов. В списке оказалось около 30 адресов. До 2024 года необходимо выполнить как минимум 85% от данного объема работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов проверил ход ремонта стадиона «Спартак» в Зеленогорске.