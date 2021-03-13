Беглов проинспектировал ремонт стадиона «Спартак» в Зеленогорске

В 2021 году по программе «Наследие» на стадионе планируется укрепить покрытие футбольного поля синтетической нитью, что позволит увеличить время тренировок и чаще проводить товарищеские матчи. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В 2021 году по программе «Наследие» на стадионе планируется укрепить покрытие футбольного поля синтетической нитью, что позволит увеличить время тренировок и чаще проводить товарищеские матчи. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В субботу, 13 марта, в ходе рабочего визита в Курортный район Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов проверил ход ремонта стадиона «Спартак» в Зеленогорске, который должен стать одной из тренировочных баз Чемпионата мира по футболу.

Стадион «Спартак», построенный перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года являлся тренировочной площадкой для сборной Англии и успешно зарекомендовал себя. Он прошел необходимую сертификацию, после чего площадку включили во Всероссийский реестр спортивных объектов.

Сейчас на стадионе заканчиваются последние приготовления к Евро-2020, в корпусах ремонтируется кровля и помещения. Вне масштабных спортивных событий «Спартак» принадлежит Спортивной школе олимпийского резерва Курортного района — в комплексе тренируются дети.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кубок Евро-2020 успешно доставили в Петербург. Чемпионат запланирован с 11 июня по 11 июля, в городе на Неве пройдут три групповых матча и один четвертьфинальный.