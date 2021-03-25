Сквер в Кузнечном переулке не стал ЗНОП: его могут застроить

Сквер в Кузнечном переулке не стал ЗНОП: его могут застроить
Сквер в Кузнечном переулке. Фото: vk.com/mytndvor

На месте сквера хотят построить новое здание Музея Достоевского.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский рассказал, что сквер в Кузнечном переулке снова не попал в список локаций, рекомендованных для включения в перечень ЗНОП. Об этом он написал в социальных сетях.

Если сквер не признают городским зеленым насаждением, то его можно будет застраивать, чего политику не хотелось бы. Он пытается отстоять зеленую зону, но пока безрезультатно. Ожидается, что на территории сквера построят новое здание Музея Достоевского.

Губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов, комментируя вопросы о сквере, отметил, что его судьба будет решена в ЗакСе на 2-м и 3-м чтении. После первого идею о включении сквера в ЗНОМ не поддержали большинство парламентариев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Пиотровский не увидел оснований для застройки сквера в Кузнечном.

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