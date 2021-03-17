Вице-губернатор Пиотровский не увидел оснований для застройки сквера в Кузнечном

Активисты продолжают борьбу за сквер в Кузнечном переулке, где хотят построить новое здание музея Достоевского. Встречу они провели с вице-губернатором по вопросам культуры Борисом Пиотровским. Тот обещать ничего не стал, но и оснований для застройки не увидел.

Петербуржцы активизировались в преддверии вторых чтений изменений в закон о зеленых насаждениях общего пользования. В ходе первых чтений депутаты решили вернуть сквер с перечень ЗНОП, однако комиссия по городскому хозяйству ко вторым чтениям поддержала другую поправку, которая позволит застроить сквер.

За оазис в переулке же местные жители воюют не первый год, с тех пор, как стало известно о планах построить там новое здание музея Достоевского. Его хотели возвести по современному проекту архитектора Евгения Герасимова. Градозащитники считают, что такой объект просто не впишется в квартал и уничтожит зеленую зону.

Казалось бы, точка была поставлена в 2018-м году, когда губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал жителей и высказался против строительства в сквере. Страсти, однако, вспыхнули вновь в юбилейный 200-й год со дня рождения Федора Достоевского.

Накануне, 16 марта, судьбу сквера с вице-губернатором Борисом Пиотровским обсудил руководитель движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

«Активистам он никаких обещаний не дал, но и никаких оснований для строительства в сквере он не увидел», — рассказал Gazeta.SPb Ярослав по итогам встречи.

Активисты также поделились с вице-губернатором своими предложениями по благоустройству сквера. Сейчас эта территория представляет собой участок с множеством кустарников, цветов и деревьев, за которыми ухаживают местные жители. Горожане не возражают против устройства дорожек и установки скамеек и качелей, если это не уничтожит зелень.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что пред вторыми чтениями изменений в закон о ЗНОП активисты стали напоминать депутатам об их обещаниях сохранить сквер.

К слову, в честь 200-летия писателя жители обратились к губернатору Александру Беглову с инициативой назвать сквер в честь Федора Достоевского.