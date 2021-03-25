Ветеринарные клиники Петербурга приняли 260 тысяч четвероногих пациентов за год

Больше 15 лет в городе отлавливают безнадзорных собак. Их вакцинируют, стерилизуют и возвращают обратно на улицы. Фото: Pixabay

Больше 15 лет в городе отлавливают безнадзорных собак. Их вакцинируют, стерилизуют и возвращают обратно на улицы. Фото: Pixabay

Петербургские ветеринарные клиники в прошлом году приняли 260 тысяч пациентов, сообщили в Смольном.

В Смольном 24 марта прошло совещание, на котором обсуждалась стратегия развития петербургской ветеринарной службы. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, во время пандемии в городе продолжалась программа гуманного регулирования численности бездомных животных. Больше 15 лет в городе отлавливают безнадзорных собак. Их вакцинируют, стерилизуют и возвращают обратно на улицы. С прошлого года такую же процедуру проводят с кошками.

На сегодняшний день в Северной столице работает 17 частных приютов для животных, которые содержатся за счет пожертвований. Однако мест в приютах не хватает, поэтому власти построят еще два государственных приюта.

Также отмечается, что в прошлом году к ветеринарам обратились 260 тысяч четвероногих пациентов. Лечение прошли почти 105 тысяч больных животных. Прививки против заразных болезней сделали почти 90 тысячам собак.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улицах Петербурга живут около 100 тысяч бездомных кошек.