Бывшие работники «Севкабеля» просят спасти оставшихся на заводе котов

Бывшие работники &#171;Севкабеля&#187; просят спасти оставшихся на заводе котов
Кошкам завода "Севкабель" ищут новый дом. Фото: скриншот "СЕВКАБЕЛЬ | SEVCABLE"

Бывшие работники петербургского завода «Севкабель» просят о помощи в спасении котов и кошек, которые много лет жили в цехах.

Об этом сообщается на странице кабельного завода «ВКонтакте». Производственные цеха уже начали ликвидировать, но на территории завода по прежнему живут чуть больше 10 хвостатых. Остальных потравил кто-то из бывших заводчан.

В «Севкабеле» сообщили, что животные привыкли к человеку, поэтому им срочно нужно найти новый дом, иначе они могут погибнуть от голода или в процессе сноса.

Бывшие работники уже нашли способы вакцинации и приют, который сможет принять животных после прививки, но помощь все еще нужна. Жителей города просят взять на передержку недавно родившую кошку и двух котят, которых пока нельзя вакцинировать, а значит — нельзя отправить в приют.

Также заводчане подыскивают хозяев для 12 котов. В случае необходимости их могут взять в приют, но для них это будет стресс, ведь почти все из них ручные.

Кроме того, петербуржцев просят помочь финансово — нужно оплатить отлов, вакцинацию и стерилизацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветеринарные клиники Петербурга приняли 260 тысяч четвероногих пациентов за год.

бездомные животные завод кошки севкабель


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Молодежная сборная России разгромила Исландию в первом матче чемпионата Европы
Байден планирует избираться на второй президентский срок
Очевидцы засняли жесткое задержание водителя «Камри» в Петербурге
В Петербурге на аппаратах ИВЛ остаются менее 199 пациентов с коронавирусом
Бывшие работники «Севкабеля» просят спасти оставшихся на заводе котов
Эксперты назвали альтернативы южным оздоровительным курортам
Против отрицавшего Холокост профессора завели уголовное дело
Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации в США от коронавируса