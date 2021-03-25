Бывшие работники «Севкабеля» просят спасти оставшихся на заводе котов

Бывшие работники петербургского завода «Севкабель» просят о помощи в спасении котов и кошек, которые много лет жили в цехах.

Об этом сообщается на странице кабельного завода «ВКонтакте». Производственные цеха уже начали ликвидировать, но на территории завода по прежнему живут чуть больше 10 хвостатых. Остальных потравил кто-то из бывших заводчан.

В «Севкабеле» сообщили, что животные привыкли к человеку, поэтому им срочно нужно найти новый дом, иначе они могут погибнуть от голода или в процессе сноса.

Бывшие работники уже нашли способы вакцинации и приют, который сможет принять животных после прививки, но помощь все еще нужна. Жителей города просят взять на передержку недавно родившую кошку и двух котят, которых пока нельзя вакцинировать, а значит — нельзя отправить в приют.

Также заводчане подыскивают хозяев для 12 котов. В случае необходимости их могут взять в приют, но для них это будет стресс, ведь почти все из них ручные.

Кроме того, петербуржцев просят помочь финансово — нужно оплатить отлов, вакцинацию и стерилизацию.

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