Американские ученые выявили общие гены у современного человека и доисторической «слезы» океана

Доисторические формы жизни несравнимы с нынешним разнообразием флоры и фауны. Фото: pixabay.com

Доисторические формы жизни несравнимы с нынешним разнообразием флоры и фауны. Фото: pixabay.com

Американские ученые из университета Калифорнии выяснили, что у современного человека и представителей фауны доисторических времен общий генный материал. Об этом сообщает издание Proceedings of the Royal Society B.

Анализ исследователей показал полное совпадение генов древних обитателей океана без голов и сегодняшнего человека. Данным генам около 555 млн лет.

Те существа, о которых речь в публикации американских ученых, проживали в океане в эдиакарский период.

У них был совершенно другой скелет.

Животные были шарообразной формы, они лежали на дне океана.

Их назвали кимбереллами. Эти существа похожи на слезу.

Широкий закругленный конец их тела, предполагают, что использовался как хобот.

Также эти животные имели способность к регенерации.

Их генетические составляющие оказались ключевыми элементами иммунной системы современного человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из США создали новый способ изучения мозговой деятельности — электроэнцефалографию. Такой метод не требует хирургического вмешательства, он работает с помощью высокочастотных импульсов.