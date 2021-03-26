ВК «Зенит» после инцидента на матче попросил принять меры «Динамо», чтобы не позорить спорт

При награждении победителей Кубка ЕКВ-2020/21 между фанатским сектором московского «Динамо» и службами безопасности матча, произошел конфликт. Об этом сообщается на сайте волейбольного клуба «Зенит».

Один из болельщиков, на протяжении всего матча вел себя провокационно по отношению к стюардам.

Просьбы сотрудников вести себя сдержанней не увенчались успехом и неугомонный фанат выбежал на площадку.

Таким образом эксцентричный мужчина создал угрозу безопасности для игроков обеих команд и их маленьких детей, находившихся в «чистой зоне», в которую из-за ситуации с коронавирусом допускается ограниченный круг лиц.

Также болельщик спровоцировал драку с одним из стюардов. На последнем была разорвана одежда, и он получил телесные повреждения.

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» выразил крайнюю обеспокоенность в связи с данной ситуацией.

Поэтому ВК просит «Динамо» пресечь, подобное поведение своего фан-сектора, которое позорит волейбол.

Известно, что болельщик, учинивший драку, много лет является лидером активной динамовской фан-группировки. При этом он называет себя сотрудником «Динамо».

Отмечается, что фанат выкрикивал нецензурные речовки в адрес «Зенита» и демонстрировал в адрес петербургской команды неприличные жесты.

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