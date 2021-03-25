В Госдуме окончательно утвердили налоговый вычет с расходов на занятия спортом и фитнесом

Скорее всего, закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Фото: pixabay

Скорее всего, закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Фото: pixabay

В среду, 24 марта, депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли закон о введение налогового вычета на доходы физлиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно документу, вычет составит сумму, уплаченную гражданином за занятия спортом, а также если соответствующие услуги были оказаны его детям и подопечным в возрасте до 18 лет. В совокупностями с другими соцвычетами, возмещение расходов не должно превышать 120 тысяч рублей.

Физкультурно-оздоровительные услуги для получения вычета должны оказываться организациями, для которых данная деятельность является основной. Учитывая предельную сумму расходов в 120 тысяч рублей и налоговую ставку 13% «спортивный вычет» может составить не более 15,6 тысяч рублей в год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России хотят обложить налогом перечисления стримерам.