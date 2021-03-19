В России хотят ввести налог на донаты стримерам

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал о планах правительства по введению новых налогов. На этот раз изменения коснутся стримеров.

Сенатор объяснил, что распространение налогообложения на деятельность стримеров позволит пресечь или существенно сократить финансирование треш-стримеров, которые нередко совершают неоднозначные поступки по время трансляций. На данный момент донаты стримерам оформляются как пожертвования, которые по российским законам не облагаются налогом. Правомерность причисления таких переводов к пожертвованиям вызывает сомнения, добавляет Пушков.

Отметим, что стримеры — люди, транслирующие себя через интернет, как в прямом эфире, так и посредством предварительно записанных видео с целью демонстрации обучающих роликов, прохождений компьютерных игр и многого другого.

Вместе с тем стримы используются и с другой целью — шокировать зрителя. Для этого стримеры иногда идут буквально на все. К примеру, как писала ранее gazeta.spb.ru, в Смоленске пенсионер скончался прямо во время треш-стрима.