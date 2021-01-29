Пенсионер из Смоленка умер во время трэш-стрима

В Смоленске пожилой местный житель скончался во время треш-стрима. За его смертью наблюдали десятки человек на видеохостинге YouTube.

Как сообщает Readovka, за смертью 60-летнего мужчины могли наблюдать полторы сотни его подписчиков YouTube-канала, который приобрел известность после публикации роликов с издевательствами над людьми. Автор стримов показывал подписчикам спившихся пенсионеров, а зрители скидывали им деньги на алкоголь

На части записи прямой трансляции виден лежащий на полу мужчина. По данным портала, в квартиру, откуда велась трансляция, приехали медики и полицейские, которые нашли труп мужчины. Точная причина смерти будет установлена в морге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России могут ввести уголовную ответственность за трэш-стримы.