В России могут ввести уголовную ответственность за трэш-стримы

В России может появиться уголовная ответственность за проведение трэш-стримов. Нарушителям планируют выписывать штрафы до 600 тыс. рублей или лишать свободы.

Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Как сообщает ЛЕН ТВ со ссылкой на слова сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова.

По словам политика, на данный момент инициативу уже поддержали в Роскомнадзоре. Для регулирования изменений будут внесены изменения в 282 статью уголовного кодекса РФ.

Так, стримеров в случае нарушений могут обязать выплачивать штрафы от 300 до 600 тыс. рублей или даже лишать свободы. Предполагается, что за подобные трансляции на хостингах можно отправиться в тюрьму от 3 до 5 лет.

«Это не то будущее, которое мы себе предполагали, когда стали возможными эти самые стримы на различных площадках и хостингах. Поэтому, конечно же, регулирование должно быть, и конечно, это будет служить, как мне кажется, общему благу», – пояснил Сергей Перминов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Сергей Перминов рассказал о возможном создании единой цифровой платформы для членов Совфеда.