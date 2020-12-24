Сергей Перминов рассказал о возможном создании единой цифровой платформы для членов Совфеда

Сергей Перминов рассказал о возможном создании единой цифровой платформы для членов Совфеда
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов. Фото: lenobl.ru

Сенатор от Ленинградской области и член комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов поделился о том, как чиновники переходили на дистанционную работу.

Своим мнением политик поделился в интервью на телеканале «Вместе-РФ», сообщает Online47.ru. По словам Перминова, переходить на удаленку было не просто. Сначала не хватало живого общения, а затем стало понятней.

«Через какое-то время алгоритмы дистанционного общения и документооборота были отработаны, что добавило совету определенную степень мобильности», – заявил Сергей Перминов.

Кроме этого, сенатор отметил, что дистанционка имеет и свои плюсы. Она помогла перестроиться на цифровизацию. Данный процесс, по словам Перминова, проходил бы без коронавируса 5-10 лет. Это он назвал «квантовой цифровизацией».

В итоге, чиновник добавил, что во время последнего общения с министром цифрового развития Максутом Шадаевым обсуждался вопрос создания единой платформы для членов Совета Федерации. Сервис позволит не только проводить заседания, но и участвовать в тайных голосованиях. Нововведение может появиться через пару лет, добавил Перминов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Дрозденко распорядился начать январские социальные выплаты в конце декабря.

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