Дрозденко распорядился начать январские социальные выплаты в конце декабря

Дрозденко распорядился начать январские социальные выплаты в конце декабря
Постановление вступило в силу. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о начале январских выплат в конце декабря текущего года. О начале социального авансирования сообщили в telegram-канале Администрации региона.

Выплаты начнут производить с 24 декабря. Планируется выдать средства на детей от трех до семи лет, пособия на приобретения детских товаров, а также выплаты семьям с детьми-инвалидами.

На данные выплаты выделено 262 млн рублей. Из них почти 148 млн – уйдут на поддержку семей без детей.

Кроме этого, с пятницы, 25 декабря, начнут выплачивать деньги труженикам тыла, жертвам репрессий и детям войны. Свои деньги смогут получить и заслуженные деятели физической культуры и спорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Дрозденко рассказал, как Ленобласть пытается решить совместную с Петербургом «мусорную проблему».

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