Ученые выяснили, для чего было древним скандинавам укладывать мертвеца на птичий пух

Норвежские археологи обнаружили перины и подушки из птичьего пуха, которые были одним из элементов похоронных ритуалов у древних скандинавских воинов.

В Швеции в погребальных камерах VII–VIII веков нашей эры обнаружили мертвецов, которые располагались на пуховых перинах в лодках. Скандинавских воинов считают предками викингов.

Внутри «гробов» — десятиметровых лодок находились не только покойники, но и большое количество оружия, защитные костюмы, кухонная утварь и весла.

Исследователи думают, что перины набивали не только перьями домашних птиц, но и перьями филинов, воробьев, куропаток и воронов. Если верить скандинавским народным рассказам позднего периода, то можно утверждать, что все эти удобства помогали падшему на войне быстрее попасть в иной мир и забыть о сложностях земной жизни.

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