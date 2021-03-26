Бразильские ученые выяснили, осьминоги тоже имеют быструю и медленную фазы сна

Исследователи из Бразилии смогли обнаружить, что мерцающие цвета осьминога в момент его сна скорее всего могут говорить о том, что он находится в состоянии, напоминающем быстрый сон.

Это позволяет сказать, что когда осьминог дремлет, то он переключаются между двумя состояниями сна — активным и спокойным.

Это открытие позволяет сделать вывод, что активное состояния сна отдельно развивалось у головоногих и позвоночных.

А также это говорит о том, что осьминогам могли сниться сны.

Стоит упомянуть, что довольно длительный период времени считалось, что только млекопитающие и птицы имеют циклы сна, которые переходят между спокойным и активным состояниями.

Однако анализ показал, это вовсе неправда. И циклический сон распространен в животном мире.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые из университета Калифорнии выяснили, что у современного человека и представителей фауны доисторических времен общий генный материал.