Ученые выяснили, почему кролик породы «альфорский прыгун» не умеет скакать

Ученые открыли новый ген — RORB. Он есть в организме кроликов и отвечает за прыжок грызуна. Об этом сообщает научный журнал «PLOS Genetics».

Также исследователи установили, что если вдруг этот ген по какой-либо причине будет поражен, то грызуны смогут передвигаться только на передних лапах.

Научная работа позволила узнать, что выявленный ген отвечает за передвижения животного.

Ученые проводили анализ ДНК кроликов породы «альфорский прыгун».

Невзирая названию, это вид кролика совершенно не умеет прыгать и передвигается, используя передние лапы. Над вопросом, почему же «альфорский прыгун» лишен возможности двигаться как все его сородичи, ученые долго и пытливо думали.

При сравнении ДНК этого кролика и ДНК одомашненного животного биологи выделили несколько участков, которые сильно различались. Особое внимание было уделено области на первой хромосоме у грызунов.

Стало известно, что при мутациях и изменениях в этом участке сильно повредили ген RORB. У других же животных таких изменений не зафиксировано.

Результат исследования показал, что при повреждении этого гена начинается дегенерация сетчатки, поэтому животные начинают по-другому двигаться.

Теперь уже ученых заинтересовало, какова причина подобных изменений и как же справлялись предки кроликов породы «альфорский прыгун».

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