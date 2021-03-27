«Терпеть не могу»: Асмус рассказала о ненавистном аксессуаре

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что терпеть не может носить очки. По мнению подписчиков, аксессуар очень идет звезде.

Снимок в очках звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что очки доставляют ей массу дискомфорта, но главное, надев их, у артистки появляется фобия.

«Терпеть не могу очки!! Любые», — написала актриса.

Асмус также добавила, что для зрения очки ей не нужны. Видит она прекрасно, но в линзах, которые ей иногда приходиться носить на съемках.

Поклонники поддержали звезду, отметив, что артистке очень идут очки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус разделась перед камерой, продемонстрировав всем белые короткие панталоны.