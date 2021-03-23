Асмус стянула с себя юбку перед камерой

Асмус стянула с себя юбку перед камерой
Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Кристина Асмус разделась перед камерой, продемонстрировав всем белые короткие панталоны.

Новое видео звезда опубликовала в сториз в своем instagram-аккаунте. Перед камерой она предстала в костюме зеленого оттенка с кружевом и призналась, что приятно устала от выступления.

На видео запечатлено, как актриса снимает свою пышную сценическую юбку и остается в панталонах, оголив стройные ноги.

«Эть!» — воскликнула она и хлопнула по бедрам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус раскрыла подробности отношений с Харламовым после развода. Она призналась, что экс-супруг на нее очень обижен.

инстаграм кристина асмус


 

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