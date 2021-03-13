Асмус раскрыла подробности отношений с Харламовым после развода

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о сложностях в общении с бывшим супругом, юмористом Гариком Харламовым.
Звезда ответила на многочисленные вопросы своих подписчиков в соцсети в Instagram. Большинство пользователей интересовались подробностями личной жизни актрисы после развода.
По словам Асмус, отношения с Харламовым у нее довольно сложные. Она призналась, что экс-супруг на нее очень обижен.
Артистка также рассказала, что хочет родить еще детей.
«Чем больше, тем лучше», – написала она.
Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведенная Асмус сделала неожиданное признание об отношениях с Охлобыстиным.