Асмус раскрыла подробности отношений с Харламовым после развода

Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Фото: скриншот instagram

Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Фото: скриншот instagram

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о сложностях в общении с бывшим супругом, юмористом Гариком Харламовым.

Звезда ответила на многочисленные вопросы своих подписчиков в соцсети в Instagram. Большинство пользователей интересовались подробностями личной жизни актрисы после развода.

По словам Асмус, отношения с Харламовым у нее довольно сложные. Она призналась, что экс-супруг на нее очень обижен.

Артистка также рассказала, что хочет родить еще детей.

«Чем больше, тем лучше», – написала она.

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведенная Асмус сделала неожиданное признание об отношениях с Охлобыстиным.