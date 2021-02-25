Разведенная Асмус сделала неожиданное признание об отношениях с Охлобыстиным

Разведенная Асмус сделала неожиданное признание об отношениях с Охлобыстиным
Кристина Асмус сделала признание. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Кристина Асмус вспомнила период съемок телесериала «Интерны» с участием Ивана Охлобыстина и раскрыла правду об отношениях с артистом.

Звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте, что воспоминания захлестнули ее из-за недавних съемок в павильоне, где создавался популярный сериал. Асмус призналась, что Охлобыстин стал для нее одним из самых важных людей в жизни. Известно, что актер является многодетным отцом и примерным мужем.

«Страстная любовь, переросшая в дружбу с коллегой. А еще ментальное срастание с Иваном Охлобыстиным», – написала актриса.

Знаменитость также припомнила и негативные явления тех дней. Актриса отметила, что во время съемок ее заразили 16 видами клещей, а также она полностью перестала умываться водой и пользоваться кремами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус получила травму лица на съемках фильма.

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