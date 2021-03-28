В Петергофе угнанный Cadillac. Его успели разобрать на части

Автомобиль был угнан в конце января 2021 года. Фото: pixabay.com

Автомобиль был угнан в конце января 2021 года. Фото: pixabay.com

В Петербурге нашли угнанную два месяца назад иномарку. Машину нашли в разобранном виде.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 28 января в полицию обратился 42-летний мужчина и рассказал, что у него угнали белый Cadillac SRX 2008 года, припаркованный на Гостилицкой улице. Сумма ущерба составила 380 тысяч рублей.

Угнанную машину нашли 12 февраля в Петергофе на Собственном проспекте, 30. Иномарку за это время успели разобрать. То, что от него осталось, изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в угоне задержан. Им оказался ранее судимый мужчина 1978 года рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратился 23-летний мужчина, работающий продавцом в магазине. Он рассказал, что обнаружил пропажу своего ВАЗ-21070 стоимостью 70 тыс. рублей.