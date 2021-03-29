Ученые-международники: искусственный интеллект и нейросети могут использовать в создании лекарств

Исследователи из России, Франции и Японии предложили способ обучения нейронной сети генерированию возможных химических реакции для создания новых лекарственных препаратов. Об этом говорится в материале журнала «Scientific Reports».

Соединение химических элементов в строго определенных соотношениях является одним из основополагающих этапов в разработке лекарственных средств.

Виртуальный скрининг, который довольно широко распространился, позволяет генерировать структуры молекул с необходимыми свойствами в автоматическом режиме.

Затем нужно найти цепочку химических реакций, которая приведет к ее созданию.

По мнению ученых, конкретно в этом и сможет помочь искусственный интеллект.

Новая нейронная сеть, цель которой и станет поиск путей создания молекул, уже с успехом протестирована на известных соединениях и полностью готова к использованию.

Явный плюс еще то, что эта система предлагает несколько вариантов решения поставленной перед ней цели.

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