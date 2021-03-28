Ученые создали пластик из опилок, который за три месяца разлагается на 100%

Исследователи Йельского университета в Соединенных Штатах Америки создали высокопрочный биопластик, который разлагается всего за три месяца.
В связи с тем, что проблема загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами актуальна год от года, ученые активно взялись за этот вопрос.
В ходе эксперимента деятели науки применяли абсолютно разные материалы.
Стать основным материалом для высокопрочного пластика могла и яичная скорлупы, и отходы производства текилы.
Несмотря ни на что идеальным вариантом стали обычные опилки. Ученые просто смешали их с биоразлагаемым растворителем.
Так, вышла жидкость, которая обладает подходящими характеристиками.
Автор работы рассказал, что материал не боится электромагнитного излучения, является очень прочным, подходит для хранения воды и разлагается в почве всего за 90 дней.
Также, отмечают, что пластик можно вновь превратить в суспензию для повторного использования.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что исследователи выяснили, что головной мозг человека хранит одинаковые воспоминания сразу в двух полушариях. Об этом сообщается в материале «Neuron».