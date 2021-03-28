Ученые установили, что одинаковые воспоминания находятся в двух полушариях головного мозга

Вес мозга нормальных людей колеблется от 1020 до 1970 граммов. Фото: pixabay

Вес мозга нормальных людей колеблется от 1020 до 1970 граммов. Фото: pixabay

Исследователи выяснили, что головной мозг человека хранит одинаковые воспоминания сразу в двух полушариях. Об этом сообщается в материале «Neuron».

Ученые в результате научных работ поняли, что у человеческого мозга есть ряд интересных особенностей, которые касаются хранения воспоминаний.

Подчеркивается, что человеческий мозг хранит воспоминания, по словам исследователей, в виде оригинала и некой копии.

В связи с этим человеку удается сохранять целостную картину окружающего мира.

Выходит, что так человек лучше понимает местоположение предметов для последующей правильной ориентации при постоянном изменении текущей ситуации.

Ученые отмечают, что рабочая память у людей из правого и левого полушарий действует независимо.

Интересно, что человек наблюдает слева, сразу сохраняется в правом полушарии, и наоборот.

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