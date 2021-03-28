Ученые установили, что одинаковые воспоминания находятся в двух полушариях головного мозга

Исследователи выяснили, что головной мозг человека хранит одинаковые воспоминания сразу в двух полушариях. Об этом сообщается в материале «Neuron».
Ученые в результате научных работ поняли, что у человеческого мозга есть ряд интересных особенностей, которые касаются хранения воспоминаний.
Подчеркивается, что человеческий мозг хранит воспоминания, по словам исследователей, в виде оригинала и некой копии.
В связи с этим человеку удается сохранять целостную картину окружающего мира.
Выходит, что так человек лучше понимает местоположение предметов для последующей правильной ориентации при постоянном изменении текущей ситуации.
Ученые отмечают, что рабочая память у людей из правого и левого полушарий действует независимо.
Интересно, что человек наблюдает слева, сразу сохраняется в правом полушарии, и наоборот.
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