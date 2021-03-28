Ученые зафиксировали, что препарат от рака сокращает негативное воздействие коронавируса SARS-CoV-2 на организм

Группа ученых из медицинской школы в университете Мэриленда в США установила влияние разрешенного FDA лекарства от рака крови селинексор на ковид.
Американские ученые установили воздействие лекарства от рака на COVID-19.
Выяснилось, что применение одобренного FDA препарата селинексор при лечении SARS-CoV-2 увеличило уровень выживаемости пораженных клеток на 12%.
Отмечается, что тесты проводились на плодовых мушках и наборе человеческих клеток.
Старший автор проведенного исследования рассказал, что он с коллегами вел работу для поиска нового способа для предотвращения смерти клеток человека от SARS-CoV-2.
При этом подбирали способы для снижения объемов гибели клеток.
Ныне имеющийся препарат ремдисивир только останавливает создание копий вируса.
А средство, которое бы спасало уже зараженные клетки, нет.
Для этого исследователи и тестировали селинексор, рекомендованный медикам во время лечения отдельных типов рака крови.
Стало известно, что плодовые мушки в 15% случаев прожили дольше, тогда как человеческие клетки выживали на 12% чаще.
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