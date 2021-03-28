Ученые зафиксировали, что препарат от рака сокращает негативное воздействие коронавируса SARS-CoV-2 на организм

Ученые зафиксировали, что препарат от рака сокращает негативное воздействие коронавируса SARS-CoV-2 на организм
Чжэ Цион Хан- старший автор проведенного исследования. Фото: pixabay

Группа ученых из медицинской школы в университете Мэриленда в США установила влияние разрешенного FDA лекарства от рака крови селинексор на ковид.

Американские ученые установили воздействие лекарства от рака на COVID-19.

Выяснилось, что применение одобренного FDA препарата селинексор при лечении SARS-CoV-2 увеличило уровень выживаемости пораженных клеток на 12%.

Отмечается, что тесты проводились на плодовых мушках и наборе человеческих клеток.

Старший автор проведенного исследования рассказал, что он с коллегами вел работу для поиска нового способа для предотвращения смерти клеток человека от SARS-CoV-2.

При этом подбирали способы для снижения объемов гибели клеток.

Ныне имеющийся препарат ремдисивир только останавливает создание копий вируса.

А средство, которое бы спасало уже зараженные клетки, нет.

Для этого исследователи и тестировали селинексор, рекомендованный медикам во время лечения отдельных типов рака крови.

Стало известно, что плодовые мушки в 15% случаев прожили дольше, тогда как человеческие клетки выживали на 12% чаще.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что исследователи MIT CSAIL предложили при создании одежды использовать умный тактильный текстиль.

американские ученые коронавирус лекарство от рака


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые установили, что одинаковые воспоминания находятся в двух полушариях ...
Ученые зафиксировали, что препарат от рака сокращает негативное воздействие ...
Минкульту Белоруссии гораздо интереснее «Славянский базар в Витебске» ...
На Урале снимут фильм про голод в Советском Союзе в 1932-1933 годах
В Выборге пенсионер оступился на лестнице в замке и пролетел вниз шесть метров
40-45% ожогов: в Екатеринбурге из-за взрыва в жилом доме пострадал один человек
Путин объяснил, достигнув какого результата в стране, снимут ограничения ...
Самолет из Москвы не мог сесть в Пулково из-за постороннего предмета на полосе