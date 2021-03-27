Учёные MIT CSAIL придумали умный осязательный текстиль

Исследователи MIT CSAIL предложили при создании одежды использовать умный тактильный текстиль.

Ученые говорят, что если человек наденет на себя одежду из такой ткани, то он будет крайне комфортно себя ощущать.

Помимо этого, впервые разработанный текстиль сможет фиксировать изменения в человеческом организме и регистрировать показатели физической активности. И даже определять вид активности человека.

Материал состоит из пьезорезисторных волокон, которые реагируют на давление. А также из обычных тканных материалов.

Алгоритмы машинного обучения контролируют датчики ткани, нейросеть трансформирует необработанные входные данные в удобные структуры.

Система, придуманная учеными, фиксирует разные точки данных, что для человека остается абсолютно незамеченным.

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