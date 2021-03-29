Чешский миллиардер погиб в авиакатастрофе на Аляске

Чешский миллиардер и бывший совладелец сети «Эльдорадо» Петер Келлнер погиб в результате крушения вертолета неподалеку от города Бьютт в штате Аляска.

По предварительной информации, всего погибло пять человек, сообщает департамент общественной безопасности Аляски.

Погибшему чешскому миллиардеру было 56 лет. Крушение вертолёта Airbus AS350B3 компании Soloy Helicopters произошло в районе ледника Кник.

Сейчас проводится проверка. На месте происшествия работают военнослужащие и горные спасатели. Петер Келлнер был богатейшим бизнесменом Чехии. По данным Forbes, его состояние оценивалось в 17,5 млрд долларов.

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