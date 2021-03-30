Лошадь откусила палец пятилетней девочке в крымском зооуголке

В столице Крыма возбуждено уголовное дело по факту причинения травм ребенку во время экскурсии в зоопарке. Пятилетняя девочка лишилась пальца после встречи с лошадью.

Инцидент случился 28 марта Симферополя. По данным следствия, мама со своей дочкой посещали зооуголок Детского парка. Девочка попыталась покормить лошадь из рук, в результате чего животное откусило палец на правой руке ребенка.

Как сообщило крымское главное следственное управление СК РФ, пострадавшую госпитализировали. Ее состояние медики оценили как стабильное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга мужчина полез целовать лошадь, а она откусила ему кончик носа.