Петербуржцам обещают провести «Алые паруса» в этом году в акватории Невы

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что легендарный праздник выпускников «Алые паруса» в этом году проведут в очном формате.

Напомним, что в 2020 году школьников оставили без красочного шоу в акватории Невы и предложили посмотреть онлайн-концерт. Сейчас, когда петербургские власти знают, как бороться с распространением коронавируса, в городе решили смягчить ограничение на проведение массовых мероприятий.

Градоначальник заявил в эфире на «Радио России», что «Алые паруса» в этом году обязательно состоятся в акватории Невы. Вместе с этим город будет готовится к возвращению других крупных событий. К примеру, летом проведут матчи Евро-2020, а в ноябре Северная столица примет Международный культурный форум.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург потратит почти 220 млн рублей на городские праздники.