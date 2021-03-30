Ученые назвали еще одну причину, почему болят зубы после употребления холодных продуктов

Ученые назвали еще одну причину, почему болят зубы после употребления холодных продуктов
Фото: unsplash

Ученые-международники в рамках нового исследования выяснили, что восемь из десяти человек знакомы с зубной болью, которая связана с инфекциями, травами, воспалениями и разрушительными процессами, а также с определенными клетками.

Известно, что практически все стоматологические заболевания сопровождаются денталгией- зубной болью.

Еще одной причиной из-за которой ломит зубы после употребления холодного являются определенные клетки.

То есть чувствительность зубов вызвана определенными клетками, которая заключается в особенностях ионных каналов TRPC5.

Специалисты советуют, в случае, если немедленно обратиться к врачу нет возможности, использовать гвоздичное масло. Оно снимет боль, благодаря тому, что заблокирует белок, который выступает как «двигатель холода» в зубах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследователи из России, Франции и Японии предложили способ обучения нейронной сети генерированию возможных химических реакции для создания новых лекарственных препаратов.

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