Австралийские ученые выяснили, что при изменении экологических условий, человек может стать ядовитым

Австралийские ученые выяснили, что при изменении экологических условий, человек может стать ядовитым
В Австралии обитает более 120 видов змей. Фото: unsplash.com

Млекопитающие, в частности и люди, в какой-то период эволюционного развития могли стать ядовитыми. Это установили исследователи из Окинавского института науки и технологий аспирантуры и Австралийского национального университета.

Австралийские ученые предполагают, что люди не ядовиты, как мыши, но в нашем наследственном материале, заключённом в клетке организма, есть этот потенциал.

Результаты исследований показали, что генетическая основа, которая нужна для развития орального яда есть как у рептилий, так и у млекопитающих.

Ученые- международники рассмотрели слюнные железы у млекопитающих и поняли, что эти гены имеют паттерн активности, такой же, какой наблюдается в железах змеиного яда.

В связи с этим был сделан вывод, что слюнные железы млекопитающих и ядовитые железы змей имеют древнее функциональное ядро, которое оставалось с тех пор, пока две линии не разделились сотни миллионов лет назад.

Ведущий автор исследования, доктор философии Агниш Баруа отметил особенную легкость, с которой функция слюнных желез может быть преобразована в ядовитую.

«Многие ученые полагают, что это первое серьезное доказательство теории о том, что ядовитые железы произошли от ранних слюнных желез», — сказал Баруа.

Австралийские ученые думают, что их открытие «определенно стирает грань между ядовитыми и неядовитыми видами».

Исследователи говорят, что если бы существовали подходящие экологические условия, человек тоже мог стать ядовитым.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые назвали еще одну причину, почему болят зубы после употребления холодных продуктов.

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