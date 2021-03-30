Австралийские ученые выяснили, что при изменении экологических условий, человек может стать ядовитым

Млекопитающие, в частности и люди, в какой-то период эволюционного развития могли стать ядовитыми. Это установили исследователи из Окинавского института науки и технологий аспирантуры и Австралийского национального университета.

Австралийские ученые предполагают, что люди не ядовиты, как мыши, но в нашем наследственном материале, заключённом в клетке организма, есть этот потенциал.

Результаты исследований показали, что генетическая основа, которая нужна для развития орального яда есть как у рептилий, так и у млекопитающих.

Ученые- международники рассмотрели слюнные железы у млекопитающих и поняли, что эти гены имеют паттерн активности, такой же, какой наблюдается в железах змеиного яда.

В связи с этим был сделан вывод, что слюнные железы млекопитающих и ядовитые железы змей имеют древнее функциональное ядро, которое оставалось с тех пор, пока две линии не разделились сотни миллионов лет назад.

Ведущий автор исследования, доктор философии Агниш Баруа отметил особенную легкость, с которой функция слюнных желез может быть преобразована в ядовитую.

«Многие ученые полагают, что это первое серьезное доказательство теории о том, что ядовитые железы произошли от ранних слюнных желез», — сказал Баруа.

Австралийские ученые думают, что их открытие «определенно стирает грань между ядовитыми и неядовитыми видами».

Исследователи говорят, что если бы существовали подходящие экологические условия, человек тоже мог стать ядовитым.

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